Venezuela: Umfassende Quarantäne verhängt

Caracas. Angesichts der Coronaviruspandemie hat Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro am Montag (Ortszeit) eine umfassende Quarantäne für Caracas verhängt. Die sechs Millionen Bewohner der Hauptstadt dürfen ihre Häuser nur noch in Ausnahmefällen verlassen – etwa, um ins Krankenhaus zu gehen oder Lebensmittel zu kaufen. Die strengen Vorgaben gelten auch für sechs weitere Bundesstaaten. Zudem sind Schulen und Universitäten geschlossen, der Flugverkehr von und nach Europa sowie in mehrere lateinamerikanische Länder wurde eingestellt. Bislang wurden aus Venezuela 17 bestätigte Coronavirusinfektionen gemeldet. (AFP/jW)