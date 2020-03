Demonstration gegen NATO-Manöver abgesagt

Duisburg. Die für diesen Sonnabend in Duisburg geplante Demonstration gegen das NATO-Großmanöver »Defender 2020« ist abgesagt. Grund seien die aktuellen Meldungen über eine Beendigung des Manövers aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (jW berichtete) sowie die Auflagen des Ordnungsamtes der Stadt für die Demonstration, heißt es in einer jW vorliegenden Mitteilung aus den Reihen des Vorbereitungskreises. Die Entscheidung sei bei einer Telefonkonferenz am Montag abend getroffen worden. (jW)