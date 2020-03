Kroatien: Moderate vorn in Regierungspartei

Zagreb. In der kroatischen konservativen Regierungspartei HDZ hat sich bei einer Urabstimmung der Mitglieder die »moderate« Führung um Premier Andrej Plenkovic klar gegen den rechten Parteiflügel durchgesetzt. Der amtierende Vorsitzende erhielt am Sonntag 80 Prozent der Stimmen, berichtete das Portal jutarnji.hr in der Nacht zum Montag. Miro Kovac, Frontmann des rechten Lagers in der HDZ, kam auf nur 20 Prozent. Er hatte in der Vergangenheit eine stärkere Ausrichtung der Partei nach rechts gefordert. (dpa/jW)