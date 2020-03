Thailand: Demonstration für Demokratie

Bangkok. Erstmals seit dem Militärputsch 2014 in Thailand sind in Bangkok am Freitag Hunderte zu einem Protestmarsch für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zogen in Richtung des Parlamentsgebäudes und forderten den Rücktritt der Regierung unter Exarmeechef Prayut Chan-ocha sowie die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Es war das erste Mal seit Jahren, dass Demonstranten durch die Stadt marschierten. Das Militär hatte sich im Mai 2014 in Thailand an die Macht geputscht. Aus einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl vor einem Jahr ging Exarmeechef Prayut als Sieger hervor. (AFP/jW)