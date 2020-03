SPD wirbt für längeren Afghanistan-Einsatz

Berlin. Die SPD hat im Bundestag für eine Fortsetzung des Einsatzes deutscher Soldaten in Afghanistan geworben. »Frauen und die Zivilgesellschaft« in dem Land dürften nicht allein gelassen werden, sagte die SPD-Abgeordnete Aydan Özoguz am Freitag zum Auftakt einer Debatte im Bundestag. Das Parlament soll nach dem Willen der Bundesregierung das Mandat für die Entsendung von bis zu 1.300 deutschen Soldaten bis zum 31. März 2021 verlängern. (dpa/jW)