Sanders bleibt bei US-Demokraten im Rennen

Burlington. Der US-Demokrat Bernard Sanders will trotz seiner Niederlagen bei den Vorwahlen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bleiben. Sanders sagte am Mittwoch (Ortszeit), dass er sich auf die Debatte mit seinem Konkurrenten Joseph Biden in der nächsten Woche freue. Er räumte zwar ein, hinter den Exvizepräsidenten zurückgefallen zu sein. An seinem Ziel, den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump im November zu schlagen, wolle er jedoch festhalten. Am Dienstag fanden in sechs Bundesstaaten Vorwahlen statt. Biden konnte neben der Abstimmung in Michigan auch die in Mississippi und Missouri für sich entscheiden. (Reuters/jW)