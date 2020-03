Gläubiger stimmen Condor-Verkauf zu

Frankfurt am Main. Die Gläubiger der Fluggesellschaft Condor haben einem Verkauf des Unternehmens an die polnische Luftfahrt-Holding PGL zugestimmt. Die Übernahme ist Bestandteil des Schutzschirmplans, der am Donnerstag am Amtsgericht Frankfurt am Main bei einer Gläubigerversammlung mehrheitlich beschlossen wurde, wie Condor mitteilte. Der Plan war nach der Pleite des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook vom Condor-Management erarbeitet worden. (dpa/jW)