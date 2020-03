Slowakische Polizei nimmt 13 Richter fest

Bratislava. Eine Spezialeinheit der slowakischen Polizei hat am Mittwoch 13 teils hochrangige Richter und mehrere andere Personen wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Von Medien veröffentlichte Fotos und Videos der beispiellosen Verhaftungswelle belegen, dass offenbar jene Vertreter der Justiz betroffen waren, die im Zuge der Ermittlungen des Mordes an dem Journalisten Jan Kuciak im Februar 2018 in Verdacht geraten waren. Vorgeworfen würden ihnen laut Polizei Korruption und Amtsmissbrauch sowie Vereitelung von Gerichtsverfahren und Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz. (dpa/jW)