Ergänzungsmandat für Bundeswehr im Irak

Berlin. Militärischer Lufttransport, Radar und ein weiterer Einsatz von Tankflugzeugen: Die Bundeswehr bekommt im Irak nach dem Abzug der Tornado-Aufklärungsjets zum Monatsende neue Aufträge. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch ein Ergänzungsmandat für den Einsatz der bis zu 700 deutschen Soldaten, die Teil der »internationalen Koalition« gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind. Das Ergänzungsmandat sieht vor, den Einsatz militärischer Tankflugzeuge über den 31. März hinaus zu verlängern. Dies sei eine Voraussetzung dafür, dass eine andere Nation die Aufklärungsflüge übernimmt. »Italien hat die grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme von deutschen Aufträgen zur luftgestützten Aufklärung über Irak signalisiert«, heißt es in dem Text, der der Deutschen Presseagentur am Mittwoch vorlag. (dpa/jW)