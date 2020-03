IG BCE: Arzneien in EU herstellen

Hannover. Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat Politik und Pharmakonzerne angesichts der hohen Infektionsgefahr durch das Coronavirus aufgefordert, die Produktion wichtiger Arzneien zurückzuholen. In den vergangenen Jahren hätten sich Deutschland und die EU in eine gefährliche Abhängigkeit von wenigen Lieferanten in China und Indien begeben, sagte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft, Michael Vassiliadis, am Dienstag. »Die Lehre aus dieser Krise muss lauten: Die wichtigsten Wirkstoffe und Abhängigkeiten identifizieren, Produktion nach Deutschland und in die EU zurückholen, Versorgungssicherheit und gute Arbeit schaffen.« (dpa/jW)