China: Niedrigster Anstieg bei Corona

Beijing. Mit nur noch 19 neu nachgewiesenen Fällen von »Covid-19« haben Chinas Behörden den niedrigsten Anstieg der Infektionen seit sieben Wochen gemeldet. An der neuartigen Lungenkrankheit sind 17 weitere Menschen gestorben, wie die Gesundheitskommission am Dienstag in Beijing ferner berichtete. Der tägliche Zuwachs der Todesfälle war der niedrigste seit sechs Wochen. Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.754 Menschen in Festlandchina mit dem Coronavirus infiziert. Fast 60.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. (dpa/jW)