Nordkorea: Test von Langstreckenartillerie

Seoul. Bei am Montag von Nordkorea abgefeuerten Projektilen soll es sich nach Angaben aus Pjöngjang um einen weiteren Test von »Langstreckenartillerie« gehandelt haben. Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Die südkoreanische Armee hatte am Montag mitgeteilt, dass aus der Nähe der nordkoreanischen Stadt Sondok mehrere Geschosse in östlicher Richtung über das Japanische Meer abgefeuert worden seien. Es war der zweite Test innerhalb einer Woche. (AFP/jW)