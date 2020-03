Landtagsfraktion fordert Riexingers Rückzug

Schwerin. Die nach der Strategiekonferenz von Die Linke in Kassel von rechten Medien gestartete Kampagne gegen die Partei und Koparteichef Bernd Riexinger (jW berichtete) wird aus der Partei heraus fortgesetzt. Die Fraktion Die Linke im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern legte Riexinger am Dienstag in einem Brief nahe, auf dem Bundesparteitag in Erfurt im Juni nicht wieder für den Bundesvorsitz zu kandidieren. In dem Schreiben behaupten die Abgeordneten, dass kein Tag mehr vergehe, »an dem wir nicht vor Ort kritisiert oder einfach nur beschimpft werden«. Die parlamentarische Arbeit der Partei in Mecklenburg-Vorpommern sei dadurch »nachhaltig gestört«. (dpa/jW)