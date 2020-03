Kreml: Trump am 9. Mai nicht in Moskau

Moskau. US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben aus dem Kreml nicht an den Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazideutschland in Moskau am 9. Mai teilnehmen. Russland erhielt die Absage auf die Einladung über diplomatische Kanäle, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Dienstag erklärte. Zugesagt haben bereits mehrere Staats- und Regierungschefs. In Deutschland erhielten Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Einladung. Eine Antwort steht noch aus. Ein Grund für Trumps Absage wurde nicht genannt. (dpa/jW)