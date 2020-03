Hedgefonds stärken Einfluss bei Twitter

San Francisco. Die beiden aktivistischen US-Hedgefonds Silver Lake und Elliott erhalten mehr Gewicht bei Twitter. Am Montag gab der Kurznachrichtendienst bekannt, Silver Lake werde rund eine Milliarde Dollar (876 Millionen Euro) in das Unternehmen investieren. Das Geld soll genutzt werden, um ein zwei Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm mitzufinanzieren. Zudem erhalten beide Hedgefonds einen Sitz im Verwaltungsrat. Elliott besitzt inzwischen rund vier Prozent der Twitter-Aktien. Twitter-Chef Jack Dorsey blickt auf turbulente Wochen zurück, in denen Rufe nach seinem Rücktritt immer lauter wurden. Nun gab der Konzern bekannt, seine Führungsstruktur genauer unter die Lupe nehmen und bis Jahresende einen Plan für die Nachfolge ausarbeiten zu wollen. (Reuters/jW)