Hermes: Nachbarn für Annahme vergüten

Hamburg. Der Paketdienst Hermes will hilfsbereite Nachbarn künftig belohnen, wenn sie Sendungen für die eigentlichen Adressaten annehmen. Diese »Paketfüxxe« sollten im Rahmen eines Pilotprojektes in mehreren deutschen Großstädten eine Vergütung erhalten, wenn sie regelmäßig Sendungen entgegennehmen, wie Hermes am Montag mitteilte. Demnach soll es 30 Cent pro Paket geben – unabhängig davon, welcher Zustelldienst das Päckchen liefert. (AFP/jW)