Neonaziangriff im Umfeld von Frauendemo

Aachen. In Aachen ist nach Schilderung von Antifaschisten aus der Region am Sonntag ein Angriff von Neonazis am Rande einer Demonstration zum internationalen Frauenkampftag abgewehrt worden. Die Angreifer hätten mit einem Messer, Pfefferspray und Fäusten Personen bedroht, die sie dem antifaschistischen Spektrum zurechneten, hieß es in »sozialen Netzwerken« sowie im Onlinemedium »Volksverpetzer«. Dazu wurden Fotos von mutmaßlichen Rechten veröffentlicht, von denen einer teilweise vermummt war und ein Messer in der Hand hielt. Ein weiterer offenbar stadtbekannter Neonazi blutete auf einem der Fotos – die Angreifer seien verprügelt worden, hieß es. Im Polizeibericht war dagegen die Rede von einer »körperlichen Auseinandersetzung zwischen Angehörigen der linken und der rechten Szene am Elisengarten«, zu der die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr gerufen worden seien. Zwei Personen aus dem rechten Spektrum seien verletzt worden. (jW)