Getrennte Welten

Wie kann es gelingen, die brüchig werdende Hegemonie des Neoliberalismus zu durchbrechen, um »eine neue geschichtliche Periode von Klassenkämpfen mit einer sozialistischen Perspektive« zu eröffnen? Wo liegen die Schlüssel, um die vielfache Krise des Kapitalismus für eine Stärkung der linken Kräfte zu nutzen? Diesen grundlegenden Fragen widmet sich Heft 121 der Zeitschrift Z.

Folgende Aspekte stehen dabei im Vordergrund: Widerspruchs- und Konfliktfelder der anstehenden 20er Jahre; Aufgaben einer marxistisch-sozialistischen Linken, der klar ist, dass der heutige Kapitalismus ein überholtes, die Existenzbedingungen der Bewohner dieses Planeten zunehmend gefährdendes Gesellschaftssystem ist; Verknüpfung der Tageskämpfe mit der Perspektive seiner Überwindung. Um die Frage, wie man aus Abwehr- und Verteidigungskämpfen heraus in die Offensive gelangen kann, geht es in den meisten Beiträgen zu den »Strategiedebatten«.

Die Z-Redaktion umreißt in einem grundlegenden Beitrag den umfassenden Charakter der Systemkrise und geht dabei auch auf die wachsenden Legitimationsverluste der »Eliten« ein. Doch was tun? Jürgen Reusch stellt fest, dass außerparlamentarische Bewegungen und Gewerkschaften sich nach wie vor in voneinander getrennten politisch-kulturellen Welten bewegen. Sie zu verklammern, um Druck auch auf die parlamentarische Ebene auszuüben, vor allem aber, um die Eigentumsfrage zu stellen, sei das Gebot der kommenden Kämpfe. Frank Deppe untersucht, weshalb sich in Großbritannien die Labour Party mit einem sozialistischen Programm nicht gegen den »Brexit« stemmen konnte. Deppes Fazit knüpft an die Marx’sche Kritik des Gothaer Programms an, wenn er schreibt: »Deshalb sollten die Proleten hinter der ›roten Mauer‹ (ehemalige Labour-Wähler in den einstigen Hochburgen der Partei, jW), die jetzt für den Brexit und für Johnson gestimmt haben, nicht als reaktionäre Masse angegriffen bzw. ignoriert, sondern in die Kämpfe gegen die Politik der Konservativen einbezogen werden, um sie als wichtige Kraft im ›Block der progressiven Kräfte‹ zurückzugewinnen«.

Weitere lesenswerte Beiträge zur Strategiedebatte steuern Jörg Goldberg, Katharina Schramm, Robert Sadowsky und Christina Kaindl bei. Außerdem im Heft: Beiträge zur Lage in Lateinamerika (Boris/Musacchio) und zur Marx-Engels-Forschung (Vollgraf/Quaas). Roland Friedmann (Generalstreik gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch) erinnert an Kämpfe der Vergangenheit. Rainer Holze berichtet von der Konferenz »Zweimal Deutschland. Soziale Politik in beiden deutschen Staaten«. Auch der »Kasseler Friedensratschlag 2019« wird ausgewertet. Weitere Berichte, Zeitschriftenschauen und Buchvorstellungen runden das Heft ab.