Stefan Erhard/ZDF Arne Seidel (Jörg Schüttauf) und Anne Pilz (Mina Tander) blicken aufs künftige Windparkgelände: »Unterleuten«

Unterleuten – Das zerrissene Dorf (1)

Dreiteiler nach dem Roman von Juli Zeh. Als Bürgermeister Arne Seidel zur Dorfversammlung lädt, ahnen viele wie immer noch nicht, welche Abgründe sich auftun werden. Unweit von Unterleuten soll ein gewinnträchtiger Windpark entstehen. Während ein Teil der Bewohner beschließt, den Kampf gegen dessen Errichtung aufzunehmen, beginnen die Besitzer der in Frage kommenden Landstücke, um die Ausschreibung und die gewinnbringende Verpachtung zu buhlen.

ZDF, 20.15 Uhr

Ausgerechnet – Berlin

Berlin liegt bei Touristen global im Trend. In den letzten zehn Jahren haben sich die Besucherzahlen verdoppelt. Warum besuchen so viele Menschen die Hauptstadt? Und vor allem, was kostet eine Reise nach Berlin? WDR-Reporter Daniel Aßmann findet es heraus, doch warum die Leute nach Berlin kommen, eine hässliche Stadt, die dem Ruhrgebiet in nichts nachsteht, bleibt dabei rätselhaft.

WDR, 21.00 Uhr

Fast wia im richtigen Leben

Humoresken mit Gerhard Polt und Gisela Schneeberger

Die in den 1980er Jahren entstandene Satireserie des Kabarettisten Gerhard Polt war ein Straßenfeger – unvorstellbar heute, denn die Sachen sind recht surrealistisch und eigentlich unkonsumierbar im TV. Diesmal stattet Gerhard Polt einer Buchhandlung einen Besuch ab, der sich als kompliziert herausstellt, in der Tradition von Valentin und Loriot. D 1979.

BR, 22.45 Uhr

Weimar und heute

Die Rückkehr der völkischen Ideologie

Es gibt viele Unterschiede, aber auch Parallelen zwischen der Weimarer Republik, die von den Nazis im Auftrag der Eliten vernichtet wurde, und der Gegenwart. In der Reportage werden Ausdrucksweisen, Taktiken und Strukturen faschistischer Gruppierungen zu Weimarer Zeiten und heute verglichen. Dabei treten Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten zutage. Es stellt sich die Frage, ob sich die Geschichte wiederholen kann.

Das Erste, 23.30 Uhr