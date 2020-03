jW

Marktversagen

Zu jW vom 3.3.: »Materiell hat sich rein gar nichts geändert«

Es kommen leider von seiten der politischen Linken nur wenige konkrete Vorschläge, die ökologisch schnell und nachhaltig wirksam sind sowie eine soziale Komponente aufweisen. Ein Beispiel: die staatlichen, also von allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern erwirtschafteten Mittel für Kaufprämien bei Anschaffung eines Elektroautos. Die Linke verpasst es, auf das deutliche Marktversagen hinzuweisen, dass solche Prämien als quasi planwirtschaftliches Instrument ausgerechnet von jenen eingefordert werden, die bei sozialen Themen gern das Schreckgespenst des planenden Staates an die Wand malen. Sie verpasst es, den Finger in die Wunde zu legen, dass diese Steuermittel auch von jenen aufgebracht werden, die aus welchem Grund auch immer seit Jahren kein Auto haben.

Sie verpasst es ferner, darauf hinzuweisen, dass es unter dem Aspekt der Ressourcenschonung durchaus sinnvoller sein mag, ein Auto mit 150.000 Kilometer Laufleistung und Motorschaden zu reparieren, als es zu verschrotten. Sie verpasst es, darauf hinzuweisen, dass überhaupt Reparieren sehr viel ungenutztes Potential aufweist und zudem qualifizierte Arbeitsplätze sichern könnte. Auch wäre es denkbar, jetzt eine Industriepolitik zu fördern, die der Reparatur und Langlebigkeit von Produkten aller Art einen Stellenwert gibt. Viele Bauteile eines acht bis zehn Jahre alten Fahrzeugs können durchaus noch einmal solange genutzt werden (Karosserie, Scheiben, Rahmen usw.), wodurch eine Unmenge an Ressourcen und Energie eingespart wird. Gibt es einen vernünftigen Grund, in ein von der Substanz weiterhin nutzbares Produkt wie einen Klein- oder Mittelklassewagen nicht einfach einen generalüberholten Motor (bei der Gelegenheit gern leistungs- und verbrauchsreduziert) oder ein neues Getriebe einzubauen?

Warum bekommt jemand mehrere tausend Euro Zuschuss für Ressourcenverbrauch (für einen ­Tesla) – und wieso gibt es keinen Anreiz, sich vom Privat-Pkw zu verabschieden? Für eine Prämie von 6.000 Euro ließe sich jahrelang eine ÖPNV-Netzkarte bezahlen … Von den neoliberalen »Grünen« sind solche Vorschläge leider nicht zu erwarten. Für Die Linke liegen hier Wählerstimmen brach, die für eine echte Klimaschutzpolitik durchaus zu gewinnen wären.

Andreas Beck (Onlinekommentar)

Kämpferische Tradition

Zu jW vom 22./23.2.: Leserbrief »Brave Fußabtreter«

Die nun ehemalige Kollegin Perez tritt aus der Gewerkschaft aus, das ist ihr Recht. Das mit dem Angriff von Stefanie Nutzenberger auf Metro AG und Bundeswirtschaftsministerium zu begründen, ist schwach. Wenn die zweitgrößte Gewerkschaft Europas das Ministerium angeht, ist es eine sehr wackelige Konstruktion, daraus auf die Annahme zu kommen, Verdi hielte den Staat für neutral. Diese Konstruktion fällt angesichts der kämpferischen Tradition der Verdi, die sich nicht umsonst zunächst Frank Bsirske und dann Frank Werneke als Vorsitzende ausgesucht hat, schlicht in sich zusammen. Aber so was passiert, Gründe und Begründungen fallen nicht immer zusammen. Ich wünsche der ehemaligen Kollegin alles Gute. Dass aber eine der wichtigsten politischen Zeitungen der Bundesrepublik fett und mittig (auf der jW-Leserbriefseite, jW) zitiert »Klassengedanke ist völlig out – bei den Gewerkschaften« ist irritierend.

Ob die jeweilige Tarifpolitikerin, der Bildungsreferent oder das Vorstandsmitglied sozialdemokratisch, grün, irgendwie links oder sozialistisch zu verorten ist: Konflikttheorie und Klassenpolitik wird seit einem Jahrzehnt neue Aufmerksamkeit geschenkt. Mit der Neubewertung der migrantischen Streik- und Bewegungsgeschichte in der Bundesrepublik durch Böckler-Stiftung und IG Metall wird ein faktischer Klassenbegriff immer sichtbarer. Die Mitgliedschaft ist durch den anlaufenden ökonomischen, technischen und ökologischen Umbau als auch durch den Rechtsruck soweit sensibilisiert, dass Arbeitsplatz und Gesellschaft im klassischsten marxistischen Sinn wieder zusammengedacht werden. Die Reform der Gewerkschaften zu »Mitmachgewerkschaften« und »Ehrenamtsgewerkschaften« ist nichts anderes als Reorganisation zur real wirksamen Klassenorganisation. Die jW hat die Verantwortung, diese Tendenzen zu stärken. Altmodisch ausgedrückt: Das Kapital und die Faschisten werden im Stadtquartier und Betrieb geschlagen, das heißt mit den Gewerkschaften oder gar nicht.

Falko Blumenthal, Bochum

Brandgefährlich

Zu jW vom 29.2./1.3.: »Eskalation um Idlib«

Der türkische Präsident Erdogan versucht nun, seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Kurden in Syrien zu rechtfertigen. Fakt ist, die Türkei hat in Syrien nichts zu suchen, und doch treibt die türkische Armee da ihr Unwesen. Die Entwicklung ist nicht mehr nur ein Pulverfass. Die Gefahr eines Flächenbrandes wird immer größer, denn die türkische Regierung ruft die NATO mit ins Boot. Zwar haben die anderen NATO-Partner bis jetzt noch militärische Unterstützung abgelehnt, aber es sieht gewaltig nach einer Entwicklung aus, die einem angst machen muss! Wenn der NATO-Partner Türkei um Hilfe bittet und außer acht gelassen wird, dass die Türkei selbst schuld an der Situation haben könnte, weil sie in Syrien nichts zu suchen hat, dann wird es brandgefährlich! Aber NATO und EU gehen Erdogan auf den Leim. Und es geht ja auch darum, den »natürlichen Feind« Russland in die Schranken zu weisen.

René Osselmann, Magdeburg

Parallele Jugoslawien

Zu jW vom 5.3.: »Innere Stimme«

Das Muster (der Argumentation westlicher Medien und Politiker zur Situation in Syrien, jW) ist tatsächlich bekannt. Aber der Vergleich mit 1938 und 1939 ist zu weit hergeholt und übersieht die genaue Parallele mit 1998 und 1999, als »Flüchtlinge« und die »serbische Aggression« zur Vorbereitung für den Angriffskrieg gegen Jugoslawien dienten – und der Terror der UCK beschwiegen wurde. Die heutige antirussische Stimmung wird nicht völkisch, sondern (vermeintlich) universal-humanistisch begründet.

Matthias Gockel (Onlinekommentar)