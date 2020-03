Das Verhältnis

Kunstkritiker haben das Museum Folkwang in Essen zum deutschen »Museum des Jahres« gewählt. Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA begründete die Entscheidung am Sonntag damit, dass das Haus immer wieder seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen verbinde. Das sei auch bei der derzeit laufenden Schau »Der montierte Mensch« der Fall, die dem Verhältnis von Mensch und Technik gewidmet ist. So sei eine Präsentation von Kunstwerken zusammen mit archäologischen und ethnologischen Stücken zu sehen. Als »Ausstellung des Jahres« wurde die Schau »Palast der Repu­blik« in der Kunsthalle Rostock gekürt. (dpa/jW)