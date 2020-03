Raucherszenen

Eugen Egner

In einem Beitrag für die Neue Westfälische hat der Journalist Ansgar Mönter sich kürzlich über die infantilen Brötchennamen beschwert, mit denen er in Bäckereien gequält werde: »Wulfi«, »Goldi«, »Röggili«, »Röggelchen«, »Krusti«, »Grießi« und »Biosinchen«. Bezeugt sind auch die aktuellen Brötchennamen »Bördekrüstchen«, »Schleckerschnitte« und »Dinkel-Rübli« – lauter Wörter, die kein ehrbarer Mensch über die Lippen bringt. Susanne Kosche, eine Marketingberaterin des Verbandes des Rheinischen Bäckerhandwerks, ist der Kritik an solchen Verirrungen 2019 im Gespräch mit der Allgemeinen Bäckerzeitung entgegengetreten. »Röggelchen« beispielsweise sei »ein geläufiger, treffender und aufmerksamkeitsstarker Begriff für Doppelbrötchen aus Roggenmehl«, und daran gebe es nichts auszusetzen: »Kreative Namensgebung ist ein wichtiger Baustein im Zusammenhang mit dem gesamten Marketingkonzept. Und mit kreativen und klingenden Namen können Bilder erzeugt, Emotionen geweckt werden. Das spricht die Kunden nachweislich an und sorgt für Umsatzimpulse.«

Um ein Volk, in dem ein »Bördekrüstchen« und ein »Biosinchen« wohlige Emotionen wecken, kann es nicht zum besten stehen. Doch war früher alles besser?

Ja und nein. 2001 erinnerte der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf sich schaudernd an die Eissorten seiner Kindertage in den 70ern: »›Grünofant‹ war geradezu ein Grenzfall. In der Regel aber habe ich lieber die auch geschmacklich leider harmloseren ›Berry‹ oder ›Capri‹ gekauft, als Namen auszusprechen, die jeden Sommer wechselten und denen unschwer anzumerken war, dass sie auf eine grenzdebile Klientel namens Kinder zugeschnitten waren, für deren Mitglied ich nicht gehalten werden wollte. ›Flutschfinger‹, ›Dolomiti‹, ›Tschisi‹ und ›Nougatti‹. Es war wirklich unerhört. Ich meine, wer denkt sich so was aus?« Damals aber sahen sich wenigstens nur Kinder vor das Problem gestellt, das solche Konsumproduktnamen mit sich bringen. Heute entkommen ihm auch Erwachsene nicht mehr, sofern sie der Minderheit angehören, die nicht marketingkonzeptuell beblödelt werden möchte.

Die Mehrheit hingegen spricht Wörter wie »Röggili« und »Schleckerschnitte« furchtlos aus und ängstigt sich vor ganz anderen Dingen. Darauf deutet ein Warnhinweis hin, der dem russischen, auf Amazon Prime abrufbaren und naturgemäß extrem blutigen Panzerkriegsfilm »T-34« vorangestellt worden ist: »Dieser Film enthält Raucherszenen.«

Raucherszenen! Man stelle sich vor! Und das noch im Jahre 2020! Wenn das der Führer wüsste …