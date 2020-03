Zwischen den Fronten

Ismail Coskun/IHA/dpa Geflüchtete im türkischen Pazarkule: Von Ankara an die EU-Grenze gedrängt, von Griechenland gewaltsam abgewehrt (8. März)

Die Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenze sind immer stärker den politischen Auseinandersetzungen Griechenlands und der Türkei ausgesetzt. Ankara setzt auf »Fluchthilfe«, Athen auf Abschottung der EU-Außengrenze. Wie griechische Medien am Sonntag berichteten, habe es in der Nacht auf Sonntag und am frühen Morgen Attacken mit Tränengas, Rauchbomben und Blendgranaten von türkischer Seite auf griechische Grenzbeamte gegeben. Zudem zeigen Aufnahmen einer Wärmebildkamera, die dem griechischen Fernsehsender Skai zugespielt worden waren, den Berichten zufolge ein gepanzertes türkisches Grenzüberwachungsfahrzeug vom Typ »Hizir/Ates«, das über ein Stahlseil mit dem Grenzzaun verbunden ist und versucht, das Drahtgeflecht niederzureißen – mutmaßlich um Flüchtenden den Weg in die EU zu ebnen. Der griechische Staatssender ERT zeigte am Sonnabend Videos, in denen türkische Soldaten Geflüchtete mit Schlägen und Tritten in Richtung Grenze drängen.

Haben die Geflüchteten EU-Boden erreicht, steht für sie jedoch keine Besserung an: Am Sonnabend kündigte der griechische Migrationsminister an, ab Mitte März die finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge zu kappen. Wer Asyl erhalte, sei »anschließend für sich selbst verantwortlich«, sagte er am Sonnabend gegenüber Skai. Zudem erklärte er, dass zunächst zwei geschlossene Zentren mit 2.000 Plätzen auf dem Festland errichtet werden, eines in Attika und eines in der nördlichen Region Serres. Pläne der griechischen Regierung, solche Lager auf Lesbos und Chios zu errichten, waren auf erbitterten Widerstand der Inselbewohner gestoßen. Diesem schließen sich auch immer mehr Faschisten an. Zuletzt wurden Journalisten und Aktivisten von Rechten angegriffen, die zunehmend auch aus der BRD anreisen.

Nachdem bereits am Freitag Mitglieder der extrem rechten »Identitären Bewegung« auf Lesbos mit linken Inselbewohnern aneinandergeraten waren, traf am Sonnabend der rechte Blogger Oliver Flesch auf Lesbos ein. Bei einer antifaschistischen Demonstration in der Inselhauptstadt Mytilini soll er mit einem weiteren Mann rechte Propaganda verbreitet haben, wie die Inselzeitung Sto Nisi am Sonntag berichtete. Daraufhin hätten Demonstranten sie gejagt. Flesch schrieb dazu auf Facebook: »Wir wurden von etwa 20 bis 25 Antifa-Anhängern eingekesselt.« Am Abend sollen sie sich nach dem Bericht auch in der Nähe des Gemeinschaftszentrums für Flüchtlinge der Schweizer Organisation »One Happy Family« befunden haben. Dort war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte beträchtlichen Schaden verursacht. Menschen wurden nicht verletzt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zielt mit seinem Vorgehen darauf, von der EU weitere finanzielle Zugeständnisse erzwingen zu können. Dazu reist er am heutigen Montag nach Brüssel und wird am Abend zu Gesprächen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel erwartet, wie dessen Sprecher am Sonntag bestätigte.

Auch im für Sonntag abend anberaumten Koalitionsausschuss der Bundesregierung stand die »Flüchtlingskrise« auf der Tagesordnung. Der Beauftragte der Kanzlerin für die Deutsch-Griechische Versammlung, Norbert Barthle, gab gegenüber dpa schon einmal die Parole aus, die Sicherung der EU-Außengrenze in Griechenland sei »Priorität Nummer eins«.