Erwerbslosenquote in Griechenland gesunken

Athen. Die Erwerbslosigkeit in Griechenland ist nach offiziellen Angaben so niedrig wie seit fast neun Jahren nicht mehr. Im Dezember fiel die entsprechende Quote auf 16,3 Prozent, wie das Statistikamt Elstat am Donnerstag mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit März 2011. Im Gesamtjahr 2019 lag der Wert bei durchschnittlich 17,4 Prozent. Die Regierung in Athen rechnet für 2020 mit einem Rückgang auf 15,6 Prozent. Noch immer ist die Erwerbslosigkeit höher als in jedem anderen EU-Land. (Reuters/jW)