Brasilien: 27 Tote nach Unwettern

Rio de Janeiro. Die Zahl der Toten nach den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien ist auf mindestens 27 gestiegen. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstag per Twitter mit. Medienberichten zufolge werden im Bundesstaat São Paulo zudem rund 20 Menschen vermisst. Die Metropolregion der Hafenstadt Santos war am Dienstag von heftigen Unwettern heimgesucht worden. In zwölf Stunden regnete es mehr als für den ganzen Monat März erwartet. Stark betroffen waren zudem die Städte Guarujá und São Vicente. (dpa/jW)