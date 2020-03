Daten von 12.000 Nazis in Argentinien entdeckt

Buenos Aires. Ein argentinischer Wissenschaftler hat eine Liste mit den Namen von rund 12.000 mutmaßlichen Unterstützern der Naziregierung in Deutschland aus den 1930er Jahren wiederentdeckt. Viele von ihnen hatten Geld auf Konten bei der Schweizerischen Kreditanstalt eingezahlt, die später zur Credit Suisse mit Sitz in Zürich wurde, wie das »Simon Wiesenthal Center« (SWC) bereits am Dienstag (Ortszeit) mitgeteilt hatte. Laut einem Bericht der argentinischen Zeitung La Nación vom Donnerstag habe sich die Bank zur Zusammenarbeit bereit erklärt. Zuvor hatte das SWC schriftlich um den Zugang zu den Archiven der Credit Suisse gebeten. (dpa/jW)