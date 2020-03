Solikonzert mit Marcel Khalifé, Jubelfest mit Dirk Zöllner und David Rovics

Jamal Saidi/REUTERS Weltklassemusiker: Marcel Khalifé

Neben unserem Auftritt auf der Buchmesse in Leipzig müssen wir leider auch unsere Solidaritätsveranstaltung mit Bolivien am kommenden Montag in der Berliner jW-Ladengalerie absagen. Unsere Gäste aus dem lateinamerikanischen Land waren zuvor beim Menschenrechtsrat in Genf eingeladen, die damit verbundenen Veranstaltungen wurden aber ebenfalls wegen der Gefahr durch das Coronavirus abgesagt, so dass unsere geladenen Gäste ihren Kontinent erst gar nicht verlassen werden.

Der Vorverkauf für unser großes Solikonzert in drei Wochen (28. März, Urania Berlin) mit den drei Weltklassemusikern Marcel und Rami Khalifé und Aymeric Westrich läuft unterdessen sehr gut. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung soll der Bau eines Krankenhauses im Norden Libanons unterstützt werden, um die katastrophale Lage der dortigen Flüchtlinge etwas zu lindern. Auch weil sich viele Geflüchtete hier in Deutschland sehr für das Konzert interessieren, den Eintrittspreis aber (wie auch manche andere Interessierte) nicht aufbringen können, bitten wir um Spenden. Die werden zum einen direkt für das Krankenhausprojekt zur Verfügung gestellt – und zum anderen für die Bezahlung von Freikarten für Bedürftige genutzt. Wer es einrichten kann, sollte sich diese besondere Veranstaltung nicht entgehen lassen: Zur bunten Schar von jW-Lesenden werden sich Musikliebhaber aus aller Welt, vor allem aus dem arabischen Raum gesellen. Restkarten gibt es noch im jW-Vorverkauf.

Auch die Vorbereitungen für unsere zentrale Veranstaltung zum 25. Jahrestag der Gründung der Verlag 8. Mai GmbH und unserer Genossenschaft LPG junge Welt eG laufen auf Hochtouren. Sie wird am Samstag, den 27. Juni 2020, in der Berliner Kulturbrauerei stattfinden. Wir starten am frühen Nachmittag mit der Generalversammlung unserer Genossenschaft LPG junge Welt eG (eingeladen sind alle Mitglieder, auch jene, die es in den nächsten Tagen und Wochen noch werden). Danach ist eine öffentliche Podiumsdiskussion zur Zukunft der gedruckten Tageszeitung geplant. Voraussichtlich ab 20 Uhr findet dann das große öffentliche Konzert mit dem US-amerikanischen Singer-Songwriter David Rovics und der Band »Die Zöllner« in großer Besetzung (10 Musiker rund um Dirk Zöllner) statt. Der Vorverkauf startet in einigen Tagen, den Termin Ende Juni sollte man sich auf jeden Fall schon jetzt für ein Berlin-Wochenende reservieren.

