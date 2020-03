Der diesjährige Preis der Leipziger Buchmesse soll am 12. März im Programm von Deutschlandfunk Kultur bekanntgegeben werden. Dies teilte das Deutschlandradio am Freitag mit. Die Leipziger Buchmesse war wegen des Coronavirus abgesagt worden, der Preis wird normalerweise am Eröffnungstag vergeben. Er wird jährlich in den Kategorien »Belletristik«, »Sachbuch/Essayistik« und »Übersetzung« ausgelobt und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Derweil hat Tschechien für die kommende Woche ein alternatives Literaturprogramm in der Leipziger Innenstadt angekündigt. Tschechien war Buchmesse-Gastland 2019. (dpa/jW)