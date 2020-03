China erneut größter Handelspartner der BRD

Wiesbaden. China ist 2019 das vierte Jahr in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands gewesen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, wurden Waren im Wert von 205,7 Milliarden Euro zwischen beiden Staaten gehandelt. Aus China eingeführt wurden Waren im Wert von 109,7 Milliarden Euro – 3,4 Prozent mehr als 2018. In die Volksrepublik exportierten deutsche Konzerne Waren im Wert von 96 Milliarden Euro. In die Vereinigten Staaten gingen im vergangenen Jahr Waren im Wert von 118,7 Milliarden Euro. Auf Platz zwei lag Frankreich mit 106,8 Milliarden Euro, gefolgt von China. (dpa/jW)