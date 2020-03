Äthiopien verteidigt Staudammprojekt

Addis Abeba. Die äthiopische Regierung hat am Freitag die jüngste Resolution der Arabischen Liga zum »Großen Damm der äthiopischen Wiedergeburt« (GERD) zurückgewiesen. Dies erklärte das Außenministerium in einer Mitteilung. Die Arabische Liga hatte sich am Mittwoch hinter Ägypten gestellt, das durch den Bau des Riesenstaudamms seine Versorgung mit Nilwasser gefährdet sieht und eine langsamere Befüllung des Staubeckens fordert. So soll ein möglicher Wassermangel in Ägypten verhindert werden. Äthiopien erklärt dagegen regelmäßig, dass die Beckenfüllung keine Auswirkungen auf die flussabwärts liegenden Länder haben werde. (Xinhua/jW)