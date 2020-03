Norwegen hält an Militärübung fest

Oslo. Trotz Ausbreitung des Coronavirus’ hält Norwegen an der geplanten internationalen Militärübung »Cold Response« mit Tausenden Soldaten fest. Die Ansteckungsgefahr wäre höher, wenn man die mehr als 15.000 Soldaten an zentralen Plätzen und Flughäfen versammeln würde, um sie aus dem Norden des Landes auszufliegen, sagte Norwegens Verteidigungsminister Frank Bakke-Jensen am Freitag dem Rundfunksender NRK. Die bessere Option sei, die Übung wie geplant abzuhalten. »Cold Response« ist ein federführend vom norwegischen Militär organisiertes Wintermanöver, das alle zwei Jahre in Nordnorwegen abgehalten wird. Tausende Soldaten aus anderen NATO-Ländern beteiligen sich daran, darunter deutsche, US-amerikanische und britische Truppen. (dpa/jW)