Zehn Todesopfer nach Explosion in Gaza

Gaza. Die Zahl der Todesopfer der Explosion und des Brands in einer Bäckerei im Gazastreifen ist auf zehn gestiegen. Sieben Menschen in kritischem Zustand seien in israelische Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Sieben weitere befänden sich in ernstem Zustand. Insgesamt seien 58 Menschen verletzt worden. Der Vorfall am Donnerstag ereignete sich den Angaben zufolge in dem Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Küstengebietes. Laut Polizei ergaben erste Ermittlungen, dass Gasflaschen explodiert waren. (dpa/jW)