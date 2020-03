Rassistischer Angriff in London wegen Corona

London. Wegen eines rassistisch motivierten Angriffs auf einen Studenten aus Singapur hatte die Polizei in London zwei Jugendliche vorübergehend festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Freitag mit. Laut BBC hatte der Student angegeben, mit den Worten konfrontiert worden zu sein: »Ich will deinen Coronavirus nicht in meinem Land.« Das Opfer hatte bei der Attacke am 24. Februar der Polizei zufolge Verletzungen im Gesicht durch Schläge und Tritte erlitten. (dpa/jW)