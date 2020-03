Vorsitz: CDU mit Überangebot

Berlin. Im Rennen um den CDU-Vorsitz gibt es bislang drei offizielle Kandidaten: Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet. 13 weitere Bewerber haben sich gemeldet, sind aber noch nicht nominiert, berichtete Spiegel online am Freitag. Am 25. April kommen die CDU-Delegierten zu einem eintägigen Parteitag in Berlin zusammen, um über die Nachfolge der bisherigen Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu entscheiden. (jW)