Manöver von USA und Philippinen

Manila. Wohl zum vorerst letzten Mal werden die Philippinen und die USA im Mai ein gemeinsames Manöver mit knapp 11.000 Soldaten abhalten. Die jährliche Übung werde wie geplant stattfinden, obwohl das Land sein Verteidigungsabkommen mit den USA im Februar aufgekündigt habe, teilte das philippinische Militär am Mittwoch mit. Das Abkommen regelte bisher US-Truppenbesuche in dem südostasiatischen Land. Die Vereinbarung ist einseitig aufkündbar und läuft 180 Tage später aus. Da der Mai noch innerhalb der Ablauffrist liege, werde man an den ursprünglichen Plänen festhalten, sagte Brigadegeneral Edgard Arevalo. (dpa/jW)