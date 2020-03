Am 26. April wählt Serbien neues Parlament

Belgrad. Serbien wählt am 26. April ein neues Parlament. Präsident Aleksandar Vucic sagte bei der Bekanntgabe des Wahltermins am Mittwoch im staatlichen Fernsehsender RTS, er wünsche sich »eine demokratische Atmosphäre«, in der »Rivalen respektiert werden«. Die rechte »Fortschrittspartei« des Staatschefs dürfte bei der Wahl erneut Favorit sein. Am selben Tag sollen Kommunalwahlen in der Provinz Vojvodina abgehalten werden. (AFP/jW)