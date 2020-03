Al-Schabab-Kämpfer in Somalia verhaftet

Mogadischu. Die somalischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen hochrangigen Al-Schabab-Kämpfer verhaftet. Das bestätigte Regierungssprecher Ismael Mukhtar Omar am Mittwoch. Der Mann wurde demnach bereits am Dienstag im Südwesten des Landes festgesetzt. Ihm wird die Planung von Terroranschlägen in Somalia vorgeworfen. Omar fügte hinzu, dass die Einsatzkräfte zudem auch eine Sprengstoffweste, ein Sturmgewehr des Modells AK-47 und Munitionsmagazine sichergestellt hätten. Die Regierung hat in den vergangenen Wochen vermehrt Offensiven gegen die Al-Schabab-Miliz in den zentralen und südlichen Regionen Somalias unternommen. (Xinhua/jW)