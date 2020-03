Slowakei: Wahlsieger soll Regierung bilden

Bratislava. Vier Tage nach der slowakischen Parlamentswahl vom Samstag hat Staatspräsidentin Zuzana Caputova dem Wahlsieger Igor Matovic formell den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. »Die Slowakei braucht in möglichst kurzer Zeit eine starke und legitime Regierung«, sagte Caputova nach einem Vieraugengespräch mit dem 46jährigen Chef der rechten Wahlplattform OLANO. Schon am Tag zuvor hatte das Staatsoberhaupt Einzelgespräche mit den Chefs jener Parteien geführt, mit denen Matovic eine Vierparteienkoalition bilden will. Zweitstärkster Regierungspartner hinter OLANO soll die ausländerfeindliche Partei »Wir sind Familie« des bekannten Millionärs Boris Kollar werden. (dpa/jW)