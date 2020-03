Iran: Rohani weist US-Hilfsangebot zurück

Teheran. Irans Präsident Hassan Rohani hat am Mittwoch das Hilfsangebot der USA im Kampf des Landes gegen das neuartige Coronavirus zurückgewiesen. Wenn Washington dem Iran wirklich helfen wolle, solle es die Sanktionen aufheben, einschließlich des Verbots der Einfuhr von medizinischen Hilfsgütern, sagte Rohani laut Agenturmeldungen bei der Kabinettssitzung am Mittwoch. Die US-Beamten »erscheinen jetzt mit einer Maske des Mitgefühls und sagen, sie wollten der iranischen Nation helfen«, so Rohani. »Unser Volk weiß genau, dass sie lügen, dass sie nicht die Wahrheit sagen.« US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, Washington sei bereit, den Iranern im Kampf gegen das Coronavirus zu helfen. Das iranische Gesundheitsministerium sagte am Mittwoch, dass im Land 2.922 Menschen infiziert seien. 92 Menschen sind bislang gestorben. (Xinhua/AFP/jW)