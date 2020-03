Kleine Krankenhäuser notwendig bei Epidemie

Saarbrücken. Der Verdi-Pflegebeauftragte für das Saarland und Rheinland-Pfalz, Michael Quetting, kritisierte am Sonntag die Schließung des Krankenhauses in Ottweiler, die die Marienhaus-GmbH letzte Woche bestätigt hatte. Mit der Schließung kleinerer Krankenhäuser auf dem Land würden Kapazitäten abgebaut, die z. B. für die Quarantäne von mit Coronaviren infizierten Patienten notwendig sind, hieß es in der Verdi-Erklärung. (jW)