Beschäftigte stimmen für Erzwingungsstreik

Lübeck. Bei einer Urabstimmung am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck haben sich mehr als 97 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf im Tarifkonflikt ausgesprochen, wie der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Steffen Kühhirt, vergangenen Donnerstag sagte. Nach einem Beschluss der Verdi-Tarifkommission werde dem UKSH-Vorstand und der Landesregierung jetzt bis zum 6. März Zeit gegeben, zielführende Vorschläge zu unterbreiten. Wenn es bis dahin kein Ergebnis gibt, werde es vom 9. März an unbefristete Streiks geben, sagte Kühhirt. Verdi verlangt eine Entlastung der Beschäftigten. (dpa/jW)