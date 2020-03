Kartellamt billigt Fusion von Kinoketten

Düsseldorf. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Übernahme der Kinokette »Cinestar« durch den Wettbewerber »Cinemaxx« gegeben. Allerdings müssen die Betreiber vor dem Zusammenschluss Kinos in sechs Städten an Wettbewerber verkaufen, wie die Behörde am Montag mitteilte. »Cinemaxx« ist im Besitz des weltweit tätigen Kinounternehmens »Vue«, das in der BRD bislang 31 Kinos betreibt, »Cinestar« kommt auf mehr als 50. (dpa/jW)