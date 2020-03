Bahn: Schnellstrecke Dresden–Prag geplant

Dresden. Die Deutsche Bahn plant mit der tschechischen Bahnnetzgesellschaft eine Schnellbahnstrecke zwischen Dresden und Prag. Wie die DB AG am Montag mitteilte, unterzeichneten Vertreter beider Seiten in Dresden eine entsprechende Vereinbarung. Die Reisezeit soll demnach von bislang über zwei Stunden auf eine Stunde verkürzt werden. Von Berlin soll Prag künftig in zweieinhalb Stunden erreichbar sein. Für den Kern des Projekts, einen mindestens 25 Kilometer langen Grenztunnel unter dem Erzgebirge, würden erste Planungsaufträge »in den kommenden Wochen« ausgeschrieben.(AFP/jW)