Umweltministerin für haltbarere Smartphones

Berlin. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will den Klimaschutz mit einer längeren Lebensdauer von Smartphones und erweiterten Garantien für digitale Geräte voranbringen. Es sei unverständlich, warum Handys bei Updates oder einem verbrauchten Akku nicht mehr nutzbar sein sollten, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. Die Hersteller sollten daher künftig genaue Aussagen über die Lebensdauer der Produkte machen und so in einen Wettbewerb treten. Das sei über die europäische Ökodesignrichtlinie umzusetzen. Dafür wolle sie sich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte einsetzen. (Reuters/jW)