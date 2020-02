Langer Arm

(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Darauf ein Prösterchen: Die Spitzenkandidaten der SPD, Peter Tschentscher und der Grünen, Katharina Fegebank, am 23. Februar in Hamburg

In Hamburg war der SPD-Beton bis in die 90er Jahre, als die Stadt zeitweilig zur reichsten der EU erklärt wurde, womöglich noch fester als der legendäre im Ruhrgebiet, auf jeden Fall war die Sozialdemokratie der Hansestadt politisch hemmungsloser. Das schloss sogar die Kooperation mit einer Partei, deren Gründer später in die AfD abwanderte, ein. Hamburgs Millionäre, von denen es gegenwärtig an die 42.000 geben soll, erfanden nämlich 1993 einen rechten Verein, mit dem die SPD prompt »kooperierte«. Diese STATT-Partei stellte bis 1997 zwei Senatoren im Hamburger Senat.

Danach stieg der Missmut im städtischen Establishment über die regierende SPD, und 2001 war Schluss. In der Hafenstadt wurde die Partei Rechtsstaatliche Offensive – nach ihrem Gründer Ronald Schill, einem durchgeknallten rechten Richter, auch Schill-Partei genannt – mit 19,4 Prozent in das Landesparlament gehievt. Der in Hamburg ansässige Springer-Konzern besorgte insbesondere mit Bild die Propaganda. Danach waren es CDU und FDP, die mit dem Haufen koalierten – bis 2003 des Innensenator Schills Kokain-Konsum ruchbar wurde. Von »Damm-« oder »Tabubruch« war so wie 2019 in Thüringen auch damals viel zu hören. Na und? Der von Schill zum Leiter der Bereitschaftspolizei beförderte Hartmut Dudde ist nach fast 20 Jahren immer noch leitender Polizeidirektor und organisiert mit einiger Regelmäßigkeit Prügelorgien seiner Beamten gegen Demonstranten, zuletzt 2017 beim G-20-Gipfel. Gerichtsurteile, die sein Vorgehen mehrfach für rechtswidrig erklärten, wirkten offenbar karrierefördernd.

Ab 2008 koalierte die CDU dann problemlos mit dem damaligen Ableger der Grünen in Hamburg, der GAL – die erste Allianz dieser Art in einem Bundesland. Da kann jeder mit jedem, wenn das Wohlwollen der Villenbewohner von Blankenese gesichert ist.

Die SPD hatte das schon von 1993 bis 1997 unter Beweis gestellt und konnte daher 2011, als sie mit Olaf Scholz wieder den Ersten Bürgermeister stellte, nahtlos weitermachen. Gelernt hatte sie bis dahin im Bund wie in der Hansestadt, von welcher Bedeutung die Finanzindustrie für den Fortbestand des Kapitalismus generell beziehungsweise speziell für den Vermögenszuwachs auch von Hamburger Millionären ist. Genauer: Wer regiert, hat nicht in erster Linie sozialen Mörtel zu liefern, sondern sich als politischer Arm der Banken, Bankster, Hedgefonds, Versicherungskonzerne, Drückerkolonnenanführer, also einer Mafia, zu begreifen.

Das hat die Hamburger SPD zur obersten Maxime erhoben und warf z. B. der ehemaligen Landesbank HSH Nordbank 2015 16,2 Milliarden Euro Staatsknete hinterher. 2018 folgte dann die Privatisierung, d. h. Verkauf für vergleichsweise lächerliche eine Milliarde Euro an ein Konsortium unter Führung der US-Schattenbank, vulgo Hedgefonds, Cerberus. Kurz vor der heutigen Bürgerschaftswahl wurde bekannt, dass Scholz und sein Nachfolger Peter Tschentscher den Steuerbetrug der Hamburger Warburg-Bank gedeckt und 47 Millionen Euro nicht eingefordert hatten.

Da aber hatten die in Hamburg ansässigen Leitmedien wie ARD, Spiegel und die lokale Bild, die in Hamburg noch eine mediale Größe ist, schon beschlossen, dass SPD und Grüne es noch einmal machen müssen. Die SPD bestritt ihren Wahlkampf »wirtschaftsverbunden«, die Grünen hatten noch nie etwas gegen Reiche. Beide zusammen nur viel gegen Arme, von denen es auch in Hamburg immer mehr gibt. Die Grünen reiten zudem auf der Welle des Erfolgs der Klimaproteste, also kam auch Greta Thunberg am Freitag vor der Wahl an die Elbe.

Ob FDP und AfD in der Bürgerschaft sitzen, ist unter diesen Verhältnissen egal. Die Geschäfte der beiden übernehmen problemlos andere. Wer z. B. einen Rechtsaußen und SPD-Politiker wie Johannes Kahrs, Rüstungslobbyist und Sprecher des Seeheimer Kreises, Wiedergänger Gustav Noskes, seit 1998 immer wieder in den Bundestag schickt, kann solche Vereine nur als Amateure betrachten: Was die können, kann er ähnlich wie der schriftstellernde Finanzfachmann Thilo Sarrazin oder Heinz Buschkowsky, Exbürgermeister von Berlin-Neukölln und Bild-Kolumnist, besser. Das betrifft auch die im Hamburger Rathaus Regierenden: Ihnen sagen die Profis, einige von 42.000, direkt, was sie zu tun haben. Wahlen sind da, anders als in Thüringen, lediglich Folklore.