EU-Kommission prüft Kredit für Alitalia

Brüssel. Die EU-Kommission will den jüngsten Überbrückungskredit des italienischen Staats an die Fluggesellschaft Alitalia genauer unter die Lupe nehmen. Dies teilte die Brüsseler Behörde am Freitag abend mit. Es solle untersucht werden, ob der 400-Millionen-Euro-Kredit, den die italienische Regierung im Dezember 2019 gewährte, eine staatliche Beihilfe darstelle und gegebenenfalls gegen die entsprechenden EU-Vorschriften verstoße. Alitalia hat seit 2002 keinen Gewinn mehr erwirtschaftet und ist seit Mai 2017 insolvent. (dpa/jW)