Königreich ohne König

Miltiades Manno Steuermann gegen die rote Flut. Horthy-Plakat aus dem Jahr 1920

Als Königreich bestand Ungarn von 1000 bis 1918 und noch einmal ab 1920 für ein weiteres Vierteljahrhundert. Die neue Ära begann für das verkleinerte Land Anfang März 1920. Eine im Zeichen des Terrors gewählte Nationalversammlung bestimmte mit 131 von 141 Stimmen den Oberbefehlshaber, Admiral Miklos Horthy von Nagybanya, zum Staatsoberhaupt. Sein Titel lautete ungarisch Kormanyzo, das heißt Regent: der stellvertretend für den Monarchen Regierende. Im Deutschen wird es meist mit Reichsverweser übersetzt. Zum Tag der Abstimmung hatte Horthy das Parlament samt Umgebung durch seine Offiziersdetachements besetzen lassen, die allein durch ihre Anwesenheit die Abgeordneten unter den gewünschten Druck setzten.

Ein Land ohne Küste, ein Reich ohne König – so spöttelte man in und über Ungarn seinerzeit – wird regiert von einem Admiral ohne Flotte. Aber immerhin, es gab für den Admiral noch die Donauflottille. Die Lage war trotz solcher Scherze ernst; denn die Mehrzahl der armen, teils bitterarmen Ungarn hatte nichts zu lachen. Man sprach vom Land der drei Millionen Bettler. Eine kleine Zahl Reicher schwelgte derweil in der Zwischenkriegszeit im Luxus.

Eine neue Ära, schon wieder. Nicht weniger als vier Umbrüche hatte Budapest in der kurzen Zeit seit der »Asternrevolution« vom Herbst 1918 erlebt. Vier Systemwechsel im quasi Vier-Monatsintervall. Es begann mit den Astern (auf ungarisch: »Herbstrosen«) am Käppi der kriegsmüden Soldaten, mit der Absetzung des Habsburger-Königs Karl und der Ausrufung der Republik im November. Dann folgte schon im März 1919 die Proklamation der Räterepublik; diese konnte sich rund vier Monate halten, bis zum Einzug der rumänischen Armee als Besatzungsmacht. Die Besatzungszeit, während der die alten Oberschichten das Heft wieder in die Hand nahmen und die sozialen Errungenschaften sämtlich beseitigten, dauerte von August bis November. Und dann: Taggenau zum ersten Jahrestag der bürgerlich-demokratischen Republik, am 16. November 1919, zog Horthy in Budapest ein, um die Stadt zur Umkehr zu führen. Eine Welle blutiger Verfolgungen, die mehrere tausend Todesopfern forderte, überzog das Land.

Die folgenden Januarwahlen zum Parlament hatten mit Demokratie nur entfernt zu tun. Wahlberechtigt waren zwar alle Männer und Frauen über 24. Aber der überwältigende Wahlsieg der zwei extrem rechtsstehenden Parteien konnte nur erzielt werden, weil nachgeholfen wurde. Aufgrund von Behinderung und staatlicher Repression hatte die Sozialdemokratie überhaupt nicht teilgenommen, von der illegalen KP ganz zu schweigen.

Laut seiner neuen Verfassung war Ungarn also erneut Königreich. Der erste Teil dieses Begriffes wurde indes von Horthy nicht sonderlich ernst genommen, wie sich bald zeigte. Der in der Schweiz weilende letzte Habsburger Herrscher indes schon. Er war ja seinerzeit in Budapest zum König gekrönt worden und hatte genaugenommen nicht formell abgedankt. So begehrte er, den ungarischen Thron 1921 wieder einzunehmen. Doch die Rechnung hatte er ohne seinen einstigen Flottenchef gemacht; überdies war auch die Unterstützung durch königstreue Ungarn, die »Legitimisten«, nicht so groß wie erwartet. Statthalter Horthy dachte gar nicht daran, seinen Stuhl zu räumen (zumal drei Nachbarländer mit dem Einmarsch drohten). Er ließ Karl verhaften, dann – welche Schmach! – an die Briten ausliefern, deren Monitor, ein gepanzertes Kanonenboot, den letzten König Ungarns die Donau hinunter ins Exil transportierte. Gegenüber der Entente musste Horthy versichern, kein Habsburger würde mehr die Stephanskrone tragen. Ein »Dethronisationsgesetz« erklärte die Dynastie endgültig für abgesetzt. Die Absicht (falls er sie überhaupt jemals hegte), seinen Platz einem fürstlichen Herrscher abzutreten, hatte Horthy schon bald aufgegeben. Das königliche Recht, das Parlament zu schließen und aufzulösen, ließ sich der Reichsverweser alsbald gesetzlich zusprechen. Ein maßloser Führerkult um ihn, den obersten Kriegsherrn, den »Retter der Nation«, ersetzte alle Königsnostalgie.

Das Regime Horthy, gestützt auf Großagrarier, Kirche und Kapital, festigte sich mit dem Ziel, den alten Ständestaat wiederherzustellen. Es bewegte sich aber, so seltsam das klingt, zwischen 1920 und 1930 »nach links«, wie der kundige Historiker Istvan Lazar schreibt: »nicht aus Prinzip oder Sympathie, sondern unter Zwang. Es hatte von so weit rechts begonnen, dass ihm nichts weiter übrigblieb. Horthy und seinen Anhang plagte übrigens ständig ein Minderwertigkeitsgefühl, da nicht sie die gehasste Räterepublik niedergeschlagen hatten. Sie waren keine Sieger, sondern höchstens Rächer und Nutznießer.«

Das Ziel blieb, die beiden Revolutionen vom November 1918 (Republik) und vom März 1919 (Rätemacht) ungeschehen zu machen. Die Richtung der Politik war zudem von Anfang an antijüdisch. Bereits im ersten Jahr, am 21. September 1920, verabschiedete das Parlament ein Hochschulgesetz, welches die Zahl jüdischer Studenten drastisch beschränkte und von einer jüdischen »Nationalität« statt von einer Konfession fabulierte – Vorbote der antisemitischen Rassegesetze der 30er Jahre. Der Numerus clausus für die stigmatisierte Bevölkerungsgruppe betrug sechs Prozent. Solche Diskriminierung hatte zu dieser Zeit noch kein anderer Staat Europas verordnet. Die Politik war antiliberal und antisozialistisch. Das Etikett »konterrevolutionär« galt der Regierung, ganz anders als heute, wie selbstverständlich als ehrenhaft. Eine wichtige Botschaft des Systems Horthy lautete: Das Rad der Geschichte lässt sich zurückdrehen.