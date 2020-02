WDR/Degeto/Wild Bunch Die Bank im Blick: »Henry und Julie – Der Gangster und die Diva«

Pakt der Wölfe

Eine rasende Bestie mordet im Süden Frankreichs. Dutzende Frauen sind dem Untier schon zum Opfer gefallen. König Ludwig XV. schickt den Chevalier Grégoire de Fronsac und seinen Blutsbruder, den Irokesen Mani, nach Gévaudan, um das Ungeheuer zu finden und zu töten. Ist es ein riesiger Wolf? Oder doch etwas ganz ganz anderes? Hier gibt’s alles in einem: Action, Horror, Western, Kostümpracht, Märchen – und französischen Comicstil. Ein Wochenendfilm eben. F 2001.

Tele 5, Sa., 20.15 Uhr

Henry und Julie – Der Gangster und die Diva

Henry wurde von zwei Schulfreunden hereingelegt. Sie hatten ihn in einen Bankraub verwickelt, für den er als einziger drei Jahre Haft bekam. Nach seiner Entlassung will er den Überfall nachholen, hat er die Strafe dafür doch eh schon abgesessen. Von einem der Bank gegenüberliegenden Theater gräbt er einen Tunnel. Als er sich in die Schauspielerin Julie verliebt, gerät sein Plan ins Wanken. USA 2010. Mit Keanu Reeves.

WDR, Sa., 23.15 Uhr

Bischofferode – Das Treuhand-Trauma

Im Sommer 1993 wird ein kleiner Ort im katholisch geprägten Eichsfeld im Norden Thüringens weltberühmt – Bischofferode. Der Film zeichnet die Ereignisse jenes Jahres nach. Er verbindet die Dramen von Hungerstreik, Wut, Verhandlungen und Demonstrationen mit einem Überblick zur an den Westen angeschlossenen DDR – und mit der Rekonstruktion des Megadeals in einem der wichtigsten Rohstoffmärkte der Welt. D 2018.

MDR, So., 22.50 Uhr

Zeit der Kannibalen

Die Unternehmensberater Frank Öllers und Kai Niederländer unterbreiten ihren Kunden in den Räumen der sogenannten Company Vorschläge zur Profitmaximierung. Ihr Ziel ist, aufzusteigen und Partner in der »Company« zu werden. Der Selbstmord ihres Kollegen Hellinger irritiert sie nur vorübergehend. Als die resolute Bianca März in ihr Team kommt, beginnt ein selbstzerstörerischer Kampf aller gegen alle. Der Film ist gut gemacht, so gut, dass sich über einige Einwände tatsächlich hinwegsehen lässt. Mit Devid Striesow. D 2014.

SWR, So., 22.50 Uhr