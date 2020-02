Der unpolitische Anschein

Michael Kotschi Medienprofi genug? »Wagenknecht«-Szene mit Titelheldin

Die Geschichte geht in diesem Dokumentarfilm, der am Donnerstag in der Berlinale-Sektion für den deutschen Nachwuchs Weltpremiere hatte, so: Im Bundestagswahlkampf 2017 setzt sich Sahra Wagenknecht mit aller Kraft für die Linkspartei ein. Sie ist beliebt, sie überzeugt – an ihr liegt es nicht, wenn am Wahlabend zwar insgesamt ein leichter Zugewinn für die Partei herausspringt, aber Verluste im Osten. Insgesamt ist eine Regierungsoption weiter entfernt als vier Jahre zuvor.

Innerparteilich setzt Häme ein: Wagenknecht habe Wähler abgeschreckt. Zugleich macht sich Wagenknecht Gedanken über den Erfolg der AfD und darüber, wie man deren Unterstützer zurückgewinnt. Ein Baustein ist aus dieser Sicht eine als realistisch angesehene Migrationspolitik – keine offenen Grenzen, Unterstützung der Menschen in den Herkunftsländern. Ein anderer Baustein ist die Erkenntnis, dass Politik nicht allein im Parlament stattfinden darf, und als Konsequenz die Gründung von »Aufstehen«. Beides wird, glaubt man dem Film, durch innerparteiliches Störfeuer behindert. Gesundheitlich angeschlagen, erklärt Wagenknecht im März 2019, nicht wieder als Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag zu kandidieren.

Die Doku von Sandra Kaudelka (»Einzelkämpfer«, 2013, mit Ines Geipel) hat eine große Stärke. Sie zeigt den ständigen Druck, unter dem Spitzenpolitiker agieren. Die enggetaktete Abfolge von Sitzungen, Reden, Interviews, Fotoshootings und Besprechungen zwingt zu ständigem Reagieren. Das kann die Gesundheit auch robuster Leute angreifen. Ein Gedanke gar lässt sich unter solchen Bedingungen nur schwer fassen; dass der auch noch brauchbar sein soll, ist zuviel verlangt.

Zudem ist der Film von begrüßenswerter Klarheit, was Wagenknechts Ziele betrifft. Szene aus dem Bundestag, Gedenksitzung am 9. November 2018: gemeinsames Anstimmen der Nationalhymne. Schnitt: Unmittelbar danach spricht Wagenknecht auf einer »Aufstehen«-Kundgebung. Gerade habe man im Bundestag von »Einigkeit und Recht und Freiheit« gesungen. Was aber die Einigkeit verhindere, das sei die soziale Spaltung im Land. Man erfährt von Wagenknecht bei dieser Gelegenheit nicht, welche Ursachen die hat und wer von ihr profitiert. Die bestehende Gesellschaftsordnung erscheint als gut, nur leider entspricht sie aus irgendwelchen Gründen noch nicht ihren Idealen. Das Versprechen, dies zu ändern, ist sozialdemokratische Politik, die hier insofern ehrlich vertreten wird, als Sozialismus als Ziel nicht einmal mehr behauptet wird.

Zu diesem Zweck fordern Wagenknecht und mit ihr Kaudelkas Film die Einheit der Linken. Seltsamerweise wird an Gegnern Wagenknechts fast ausschließlich die Kipping-Fraktion in der Linkspartei gezeigt. Deren Leute – so wirkt es jedenfalls – verleumden die Heldin, indem sie sie migrationspolitisch in die Nähe der AfD rücken; sie sind zu jeder Art innerparteilicher Intrige bereit und sabotieren insbesondere »Aufstehen«. So haben sie nicht nur scheinbar die Schuld daran, dass die Linkspartei vom Niedergang der SPD nicht profitiert, sondern tragen auch maßgeblich dazu bei, dass Wagenknecht entkräftet den Fraktionsvorsitz aufgibt.

Man muss diesen Teil der Linkspartei nicht mögen. Von Sozialismus will er, soweit dies überhaupt möglich ist, noch weniger wissen als Wagenknecht. Jedoch gab (und gibt) es innerhalb der Partei einen Konflikt um die richtige sozialdemokratische Strategie, in dem beide Seiten Argumente haben. Sandra Kaudelka jedoch fehlt die Distanz zu ihrer Heldin, die sie in Kampf und Niederlage zeigt, ohne dass andere Gründe als übles Intrigantentum auftauchen. Die Gegner kommen nur an wenigen Stellen zu Wort, und zwar mit Andeutungen oder ungeschickt formulierten Einwürfen. Stets folgt eine souveräne Widerlegung von seiten Wagenknechts.

Das ist ästhetisch ein Problem. Ein Konflikt zwischen Größe und Niedrigkeit, mag er auch vorkommen, wirkt schnell uninteressant. Im vorliegenden Fall ist die Sicht auch politisch falsch. Wagenknecht ist Medienprofi genug, um zu wissen, welche provokativen Sätze in Interviews Signale setzen und was sie außerdem sagen muss, um damit beim folgenden Streit innerparteiliche Gegner zu beschwichtigen. Sie hat sich im fraglichen Zeitraum einem Gespräch mit der Parteiführung über ihre politische Linie verweigert und damit nicht zu einem einheitlichen Auftreten beigetragen. Ebenso wenig war sie zu Kompromissen innerhalb der von ihr mit geleiteten Fraktion bereit. Wie immer man den politischen Wert von »Aufstehen« bewertet – in dieser Lage musste Wagenknechts Gründung einer überparteilichen Bewegung als Versuch erscheinen, sich eine Machtbasis für den innerparteilichen Kampf zu schaffen.

Das sind politische Konflikte, die mit einer angemessenen Härte ausgetragen wurden. Sie auf den Gegensatz zwischen aufrechtem Gang und mieser Niederträchtigkeit zu verkleinern, scheint unpolitisch. Aber natürlich hat der unpolitische Anschein wiederum einen politischen Zweck. Die letzte Szene zeigt Wagenknecht im Austausch mit Vertretern von »Fridays for Future«. Man muss, soll das heißen, auch in Zukunft mit ihr rechnen.