Coronavirus breitet sich weiter aus

Stringer/REUTERS Coronavirus breitet sich auch hierzulande aus – in der Schweiz wurden bereits Großmessen abgesagt

Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus: Am Freitag morgen wurden die ersten Fälle in Norddeutschland und in Hessen gemeldet. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages um mehr als das Dreifache auf über 30. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen zudem geschätzt rund 1.000 Menschen in Quarantäne sein. Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die Fallzahl hierzulande noch stark ansteigen wird. Deutschland wird Experten zufolge mit dem neuen Coronavirus dauerhaft leben müssen wie mit der normalen Grippe. Handelsketten berichteten unterdessen von teilweise deutlich erhöhten Verkaufszahlen bei Produkten wie Konserven oder Desinfektionsmitteln.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, rechnet frühestens im Jahr 2021 mit einem Impfstoff. Er sagte der »Passauer Neuen Presse« (Freitagausgabe), die Technik der Impfstoffgewinnung und -zulassung dauere mindestens ein Jahr. In ein paar Jahren werde man mit einer weiteren grippeartigen Erkrankung leben, die Covid-19 heiße und gegen die man impfen könne. »Vor allem müssen wir aber aufhören, Panik zu machen. Das Virus kann bei manchen Menschen zu schweren Erkrankungen führen. Bei über 80 Prozent führt es aber nur zu erkältungsähnlichen Symptomen. Dies ist aber nicht der Weltuntergang.« Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte hingegen am Freitag mit, der neue Erreger habe »pandemisches Potential« und könnte ohne die richtigen Maßnahmen »außer Kontrolle geraten«.

Der Krisenstab der Bundesregierung beriet am Freitag nach Angaben von Gesundheits- und Innenministerium unter anderem über den Umgang mit Großveranstaltungen wie Messen. So geht es um Auswirkungen auf die Internationale Tourismusbörse (ITB), die am 4. März in Berlin beginnen soll. Auch für andere Veranstaltungen könnten Kriterien entwickelt werden, nach denen Behörden vor Ort über mögliche Beschränkungen entscheiden können. Im Nachbarland Schweiz wurden bereits bis mindestens 15. März alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern untersagt. Darunter der Autosalon in Genf, eine der wichtigsten Automobilfachmessen der Welt. (dpa/AFP/jW)